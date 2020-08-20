Kayseri'den kısa kısa Develi ilçesinde 9 bin fide dikilen lavanta tarlasında ilk hasat yapıldı.

Develi ilçesinde 9 bin fide dikilen lavanta tarlasında ilk hasat yapıldı.

Belediyenin Şıhlı Mahallesi'nde tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için nisan ayında dikimini yaptığı avanta tarlasında 157 kilogram lavanta çiçeği toplandı, damıtma işlemi sonrasında da 3 litre lavanta yağı, 120 litre de lavanta çiçeği suyu elde edildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, sonbaharda 25 bin daha lavanta fidesi dikileceğini belirtti.

Kocasinan'da tüm partilerin binaları dezenfekte edildi

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm partilerin binalarını dezenfekte etti.

Sağlık Bakanlığının tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; öncelik verdikleri en önemli konunun insan sağlığı olduğunu kaydetti.

"Türkiye'de Yükseköğretim Sohbetleri"

British Council'in "Türkiye'de Yükseköğretim Sohbetleri" konulu web seminerlerinde Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da bir sunum yapacak.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yükseköğretim alanında öncü isimlerin katılımıyla düzenlediği "Türkiye'de Yükseköğretim Sohbetleri" seminerlerinin ilki 28 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da başlayacak.

AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu da Türkiye'den ve Birleşik Krallık'tan uzman konuşmacıların yer alacağı "Yeni Akademik Yıl İçin Tahminler- Üniversiteler Yeni Akademik Yıla Nasıl Hazırlanıyor" konulu sunum gerçekleştirecek.

Kaynak: AA