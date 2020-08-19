Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sakarya'da yankı buldu.

Kayseri'den kısa kısa
19.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:04

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sakarya'da yankı buldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sakarya Yenigün Gazetesi, "Başkan Yalçın'dan en anlamlı 17 Ağustos Paylaşımı. Karaman'da bir Kayseri Mahallesi" başlığı ile verdiği haberde, 20 yıl önce Kayserililer tarafından yaptırılan deprem konutlarının anahtar teslim töreninden fotoğraf karelerini sayfalarına taşıdı.

O dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de başlattığı kampanya ile hayırseverler, sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar Sakarya'da "Kayseri Mahallesi" kurulması amacıyla yardıma koşmuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da koordinasyon görevini yürütmüş ve konutların 1 yıl gibi kısa bir sürede yapılıp teslim edilmesine büyük katkı sağlamıştı.

Başkan Yalçın, 17 Ağustos'ta gece 03.02'de yaptığı paylaşımda "Acılar paylaştıkça azalır" diyerek, "Sakarya'da Kayseri Mahallesi'ni kuran hayırseverlerimizi ve vesile olanları minnetle anıyorum" ifadelerine yer vermiş ve anahtar teslim töreninden fotoğraflar paylaşmıştı.

Milli Parklar personeline aşı ve eğitim

Yaban hayatıyla iç içe olan Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline, Kayseri Şehir Hastanesinde kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Ayrıca, yaban hayatı ile temas sonucu bulaşabilecek kuduz, kuş gribi, batı nil virüsü, şarbon, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonoz hastalıklar hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde görevli veteriner hekim Murat Akkaya tarafından personele Sultan Sazlığı Milli Parkı Toplantı Salonunda eğitim verildi.

Eğitimde zoonoz hastalıklarının bulaşma yolları, bu hastalıklardan korunma yolları, kişisel hijyenin önemi gibi konular katılımcılara detaylı olarak anlatıldı.

Kaynak: AA

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