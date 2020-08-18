Kayseri'den kısa kısa CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesindeki 221 villa parseli ihalesini ve etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesindeki 221 villa parseli ihalesini ve etkilerini yakından takip ettiklerini bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde yapılan bilgilendirme toplantısında, il başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesinin yazılı talebe rağmen verilmeyen "villa parsellerini alan kişilerin listesi"nin, gazeteciler tarafından paylaşıldığını kaydetti.

Kayseri kamuoyunda büyük tepki çeken ihalenin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, "Bu nedenle her tarafı şüphe dolu villa parseli ihalesi en kısa zamanda iptal edilmelidir. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi olarak kamuoyu nezdinde sorduğumuz bu hesabı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında, Kamu İhale Kurumu önünde de soracağız ve bu ihaleyi yargı mercilerine taşıyarak sürecin hukuki kısmını başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taş'tan gündem değerlendirmesi

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında "normalleşme anlaşması" adı altında anlaşma imzalandığını anımsatarak, Filistin topraklarının İsrail'e peşkeş çekilmesi, Yahudi yerleşimcilere açılması ve Müslümanların Filistin'den sürülmesi şartlarını taşıyan anlaşmayı asla kabul etmediklerini kaydetti.

Taş, "Anlaşmaya imza atarak Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ile ona destek veren Arabistan yönetimini de şiddetle kınıyor, haklı davasında Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına da tepki gösteren Taş, "Bu da bize ABD siyasetçilerinin hala Türkiye'de halkın desteği ile iktidarın oluşmasına razı olmadıklarını ve halka rağmen iktidarı belirlemek istediklerini ortaya koymuş bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA