Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerindeki peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek diken işçilerle sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerindeki peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek diken işçilerle sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Bulvarı üzerinde çiçek dikimi yapan işçilerle bir araya gelen Büyükkılıç, "Bir hanım elinin değdiği yer daha bir farklı, daha bir güzel oluyor. Burada da gözlemlediğimiz gibi kadınlarımız işi çabuk yapıyorlar. Çok da yatkınlar. Hatta zaman zaman hanımların çalışmasını belki başka türlü değerlendirip park bahçe işlerinde hanımlar çalışır mı diyenler bile oluyor. Ben bunu hissediyorum bazen de duyuyorum. Ama aksine kadınlarımız bütün işleri bize verin diye ifade ettiler." açıklamasını yaptı.

Kocasinan'da çöp konteynerlarına görsel giydirme

Kocasinan Belediyesi, yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışmasıyla görsel zenginlik sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetler neticesinde Kocasinan'ın daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuştuğunu belirtti.

Temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sunduklarını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, "Farklı tasarımla yeraltı çöp konteynerlerine giydirme çalışması yapılarak hem çevreci mesajlar verildi hem de görsel açıdan zenginlik kazandırıldı. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA