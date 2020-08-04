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Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nda 2 bölgedeki kurbanlık hayvan satış yeri ve 23 kapalı pazar yerinde temizlik çalışması yaptı.

Kayseri'den kısa kısa
04.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:54

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nda 2 bölgedeki kurbanlık hayvan satış yeri ve 23 kapalı pazar yerinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kurban Bayramı süresinde belediyemizin temizlik işleri ekipleri gece-gündüz demeden, kurban atıklarını toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlandı. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, personelle bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Çolakbayrakdar, hem şehrin huzuru hem de şehirde yaşayan insanların mutluluğu için çalıştıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Atölyesinde, Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle de bayramlaştı.

Ebiç Mahallesi'nde doğalgaz çalışması

Kayserigaz, Kayseri'nin Ebiç Mahallesi'nde 2 milyon 588 bin liralık doğalgaz yatırımıyla hayata geçirdiği projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Kayserigaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Dinçer Akbaba, temiz enerjiyi kaliteli hizmetle Kayseri'nin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Akbaba, şunları kaydetti:

"48 cadde ve 525 hanenin bulunduğu Ebiç'e proje kapsamda 22 bin metrelik polietilen hat ve 3 bin metre servis hattı olmak üzere toplam 25 bin metre doğalgaz hattı çekilecek. 3 bin metrelik servis hattı ile 350 servis kutusunun dahil olduğu projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak Ebiç'i de hizmet ağımıza dahil edeceğiz. Profesyonel ekibimizle 550 bini aşkın abonemize kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti sunuyoruz."

Kaynak: AA

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