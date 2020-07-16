Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesinin önündeki köprülü kavşakta dördüncü kol çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesinin önündeki köprülü kavşakta dördüncü kol çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırması ve sorunlu alanların onarılması hedeflenen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükkılıç, incelemenin ardından, "Hatırlanacağı üzere daha önce yapılan kavşağımızın 3 kolu bitmişti. Dördüncü kolu tamamlamak suretiyle kavşağımızdaki sorunu gidermiş oluyoruz. Allah'ın izniyle eylül ayının başında asfaltı bitmiş ve kullanıma açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesinde Tıp Fakültesinin de açılacağını belirten Büyükkılıç, fakülteye 1 sene sonra öğrenci alınacağını ve eğitime başlanacağını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi Belediyesine ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Develi ile ilgili yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Bakan Yardımcısı Aksu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte bakanlık olarak çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Aksu ayrıca Develi ilçesine en güzel projeleri ve hizmetleri kazandırmak için çalışma yürütüldüğünü de belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Mustafa Aksu ile faydalı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA