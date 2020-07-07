Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşım koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kayseri'den kısa kısa
07.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:17

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında ulaşım koordinasyon toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin hizmetlerini gözden geçireceklerini belirtti.

Ulaşım konusunda değerlendirme yapan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde yaklaşık 50 binlere kadar düşen yolcu sayımızın yeni normal olarak nitelendirilen süreçte 200 binin üzerine çıkmaya başladığından buna özgü çalışmalar yapmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yolcu kapasitesiyle ilgili yapmamız gerekenleri enine boyuna masaya yatırdık. Şehrimizde hem ekonomimize hem de bütçemize uygun olarak en verimli şekilde nasıl çalışmalar yapacağız, bunları konuşacağız."

Kayseri için verimli bir şekilde hizmet etmenin kaygısı içerisinde olduklarını ifade eden Büyükkılıç, ring sistemi sayesinde merkezdeki trafikte rahatlama gözlemlediklerini ve bunun da şehrin genelini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu aktardı.

Kentte direkt ulaşılması gereken önemli noktalara dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi Şehir Hastanesi gibi önemli noktalarımız var. Bu noktalara az sayıda yolcuyla gidilmesi şehrimiz ve ekonomimiz adına büyük bir israf kaynağı oluşturduğunun herkesin bilincinde olduğunu düşünüyorum. O açıdan değişik yerlerde aktarma sistemleri uygulamaktayız. Bunu da hemşehrilerimizin anlayışla karşılamaları gerektiğini paylaşmak istiyorum. Her zamanki iyi niyetlerine teşekkür ediyorum. Verimli şekilde bu hizmetleri nasıl yaparız, bunun kaygısı içerisinde olduğumuzu başka bir art niyetimizin olmadığını hatırlatmak istiyorum."

Kocasinan'daki kanallar temizlenip ilaçlanıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları kapsamlı bir şekilde hem temizliyor hem de ilaçlıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, daha temiz ve güzel bir Kocasinan için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra kanalları rutin olarak temizliyor. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu kapsamda ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."

Melikgazi Belediyesi 96 kentsel dönüşüm dairesi satacak

Melikgazi Belediyesi, Küçükali ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 daireyi satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale 14 Temmuz'da saat 15.00'te belediyenin açık otoparkında yapılacak.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ihaleye katılmaya davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 120 aya kadar ödeme imkanı sunuldu. Küçükali ve Anbar mahallelerimizde 2+1 olarak tasarlanan dairelerimiz en düşük 160 bin, en yüksek ise 235 bin liradan satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Haber
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun Haber
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı Haber
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Yaşar Güler Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Çanakkale
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 14:22:22. #1.14#
title