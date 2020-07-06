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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları ve mandaların bulunduğu bölgelerinden olan Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı.

Kayseri'den kısa kısa
06.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:02

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları ve mandaların bulunduğu bölgelerinden olan Erciyes'in eteklerindeki Hörmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Kayseri'nin turizm değerlerinin olduğu bölgeler modern görünüme kavuşuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince son yıllarda dünyanın her yerinden özellikle fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Hörmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerine 2 bin 500 ton asfalt serildi.

Melikgazi Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı

Melikgazi Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyarak temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 43 gündem maddesinin 23'ü ilgili komisyonlara havale edilirken 20 madde görüşülerek karara bağlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mize eğitim, kültür, sağlık, sanat ve spor alanında birçok proje üretiyor, meclis üyelerimizle işbirliği içinde, elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Meclisimizdeki bu uyum ve dayanışma Melikgazi ilçesine hizmet ve yatırım olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinden spora destek

Kocasinan Belediyesi, temmuz ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda gündemde yer alan 17 madde görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini kaydetti.

Meclis toplantısında ayrıca Sancaktepe, Yunus Emre, Erkilet, Oymaağaç, Erkilet Dere, Alsancak ve Hasanarpa mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA

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