Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'den kısa kısa

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (GENÇ ASKON) Kayseri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

Kayseri'den kısa kısa
09.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:10

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (GENÇ ASKON) Kayseri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoku azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GENÇ ASKON Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Çöl, azalan kan stoklarını canlandırmak amacıyla bağışta bulunmak istediklerini belirtti.

Çöl ayrıca Kızılay'ın her doğal afette acıları dindirmede önemli rol oynadığını kaydetti.

CHP İl Başkanı Özer'den Yahyalı ilçesine ziyaret

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Yahyalı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Avlaağa, Çavdaruşağı ve Buhariye mahallelerini ziyaret eden Özer, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluştu.

Zirai don nedeniyle çiftçilerin zarar gördüğünü belirten Özer, "Zaten zor durumda olan üreticilerimiz zirai don nedeniyle bir kez daha mağdur oldu. Türkiye'nin sorunlarının çözümü üretimdir. Türkiye'nin üretimden kopmaması için üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AGÜ'den "online" fuar

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından Üçüncü Bitirme Projeleri Fuarı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, onlie yapılan fuarda, Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı son sınıf öğrencileri, Arçelik, ASELSAN, General Electric Additive, Pepsico ve Stryker firmaları ile gerçekleştirdiği bitirme projelerini sundu.

Projeler kapsamında öğrenciler, firmalardan topladıkları veriyi analiz etti, veriyi esas alan matematiksel modeller ve yapay zeka algoritmaları geliştirdi, problemler için çözüm önerileri getirdi ve firmalara katkılarını ispatladı.

Yeni tip koronavirüs (Kvid-19) kapsamında alınan tedbirler nedeniyle çevirimiçi olarak düzenlenen fuara, farklı üniversitelerden öğretim elemanları ve öğrenciler ile Arçelik, ASELSAN, General Electric Additive, Pepsico, Stryker, Kayseri Ulaşım, Boyteks, Gümüşsuyu Halı, Sarprofil ve Kayseri Sanayi Odası'ndan yöneticiler ve mühendisler katılım sağladı.

Fuarda konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün vizyonunda, üniversite-sanayi iş birliğinin ve öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmesinin önemli olduğunu, bunun için çeşitli mekanizmalar tasarlandığını, bitirme projelerinin bu mekanizmalardan biri olduğunu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından bu sürecin iyi yönetildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:37:44. #1.15#
title