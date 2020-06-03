Kayseri'den kısa kısa Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Çevik ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Memduh Büyükkılıç, bu yılın ilk aylarında göreve seçilen Çevik ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Çevik de yeni yönetimle birlikte şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devem edeceklerini kaydetti.

Kocasinan Belediyesinden tematik parklar

Kocasinan Belediyesi, sallanan bank uygulamasıyla ilçede bulunan parklara yenilik katıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerin odağına insanı aldıklarını ve vatandaşların refahı için çalıştıklarını belirterek, birbirinden farklı ve tematik parklarla ilçeye ayrı bir güzellik kattıklarını ifade etti.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmadan son derece memnun kaldıklarını belirtti.

Kocasinan'da ulaşım çalışmaları

Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi'nde yenileme çalışmalarının başlayacağı Ihlamur Köprüsü'nde de incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, en kısa sürede başlayacak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte köprünün eskisinden daha konforlu, güvenli, sağlıklı ve fonksiyonel hale geleceğini belirtti.

Palancıoğlu'ndan KASKİ Genel Müdürü Özdemir'e ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir'i ziyaret ederek, çalışma ve projeler hakkında istişarede bulundu.

Toplantıda, yağmur suyu tahliye çalışması ve su baskınlarını önleme projeleri masaya yatırıldı.

Kaynak: AA