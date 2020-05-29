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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever Ali Rıza Özderici'nin yaptırdığı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kayseri'den kısa kısa
29.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:59

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever Ali Rıza Özderici'nin yaptırdığı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısında yapılmakta olan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatını denetledi.

Merkez için hayırsever Özderici ailesine teşekkür eden Büyükkılıç, "Engellilerimizin gerçek manada eğitim alacağı merkez 3 bin 250 metrekarelik bir alana sahip. Modern mimariyle ve çocuklarımızın zihinlerine hitap edecek renk tonlarıyla yapılan tam bir eğitim ve yaşam merkezi. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin içerisinde 670 metrekarelik spor salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, atölyeler, yaşam evleri, bireysel ve grup eğitim odaları, okuma salonu, kütüphane, mini futbol ve basketbol sahaları, sera alanı gibi birimler bulunuyor.

CHP heyetinden Veteriner Hekimler Odası'na ziyaret

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İl Başkanı Ümit Özer, Veteriner Hekimler Odası'nı ziyaret ederek, salgın süreciyle ilgili Oda Başkanı Akgün Ergün'den bilgi aldı.

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Erkan Karabulut ve İl Yöneticisi Meral Kahraman'ın da katıldığı ziyarette, Veteriner Hekimler Odası Şube Başkanı Akgün Ergün, Kurban Bayramı'nda salgınla ilgili nasıl tedbirlerin alınacağının kamuoyuna bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Öztürk, pazar yerinde incelemelerde bulundu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, salgın nedeniyle çeşitli önlemler alınan ilçe pazarında incelemelerde bulundu.

Zabıta ekipleriyle ilçe pazarına giden Öztürk, maske dağıtarak, pazarcı esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların geçmiş bayramını kutladı.

Öztürk, esnaftan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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