Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kavşakta yapılan çalışmaları denetleyen Büyükkılıç, çalışmalara birlikte buradaki trafiği kısmen rahatlatacaklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehir merkezindeki bulvarlarda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, trafiği engellemeden merkezdeki yıpranan yolların asfalt çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Melikgazi Belediyesinden Keykubat Mahallesi'ne yatırım

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde 11 kilometre uzunluğunda havai hat yer altına alınarak, yola asfalt serilecek.

Keykubat Mahallesi'nin estetiğini bozan havai hatların yer altına alınacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallede uzun yıllar elektrik direklerinin açıkta olmasının büyük sıkıntı olduğunu ifade etti.

Burada 11 kilometrelik havai hat olduğunu aktaran Palancıoğlu, "Komple bu hatları yer altına aldırıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemize ve KCETAŞ'a teşekkür ederiz. Kendileri bu konuda büyük destek veriyor. Bunların alta alınmasıyla beraber yollar daha da güzelleşecek. Burada 26 bin metrekare parke çalışmamız var. 11 kilometreye yakın hatta asfalt dökeceğiz. Dolayısıyla büyük bir çalışmaya başladık. Rabbim hayırla kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Başkan Beyaz Masada" uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Başkan Beyaz Masada" uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinledi, gelen soruları yanıtladı.

Vatandaşlardan gelen sosyal tesis, park-bahçe, kentsel dönüşüm, yol, ramazan otobüsü ve kitap gibi çok sayıda talebe cevap veren Yalçın, pek çok soruya da içtenlikle cevap verdi.

Yalçın, hem belediye çalışmaları hem de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarından dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı aldı.

Kaynak: AA