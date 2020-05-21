Kayseri'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Kayseri'den kısa kısa
21.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:20

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kavşakta yapılan çalışmaları denetleyen Büyükkılıç, çalışmalara birlikte buradaki trafiği kısmen rahatlatacaklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehir merkezindeki bulvarlarda çalışmaya devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, trafiği engellemeden merkezdeki yıpranan yolların asfalt çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Melikgazi Belediyesinden Keykubat Mahallesi'ne yatırım

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde 11 kilometre uzunluğunda havai hat yer altına alınarak, yola asfalt serilecek.

Keykubat Mahallesi'nin estetiğini bozan havai hatların yer altına alınacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallede uzun yıllar elektrik direklerinin açıkta olmasının büyük sıkıntı olduğunu ifade etti.

Burada 11 kilometrelik havai hat olduğunu aktaran Palancıoğlu, "Komple bu hatları yer altına aldırıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemize ve KCETAŞ'a teşekkür ederiz. Kendileri bu konuda büyük destek veriyor. Bunların alta alınmasıyla beraber yollar daha da güzelleşecek. Burada 26 bin metrekare parke çalışmamız var. 11 kilometreye yakın hatta asfalt dökeceğiz. Dolayısıyla büyük bir çalışmaya başladık. Rabbim hayırla kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Başkan Beyaz Masada" uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Başkan Beyaz Masada" uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinledi, gelen soruları yanıtladı.

Vatandaşlardan gelen sosyal tesis, park-bahçe, kentsel dönüşüm, yol, ramazan otobüsü ve kitap gibi çok sayıda talebe cevap veren Yalçın, pek çok soruya da içtenlikle cevap verdi.

Yalçın, hem belediye çalışmaları hem de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarından dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Haber
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Onur Saylak Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Kayseri'den kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:20:51. #1.14#
title