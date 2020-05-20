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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri'den kısa kısa
20.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:28

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.

OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesi ile 8 bin kişilik otopark için gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını Büyükkılıç ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da takip etti.

Fuar ve Kongre Merkezi ile Kayseri OSB'nin ayrı bir değer kazandığını belirten Büyükkılıç, "Şehrimiz için ihtiyaç olan böyle bir projeyi fedakarca hayata geçirdiği için OSB Başkanımızı tebrik ediyorum. Üzerimize düşen çalışmalarda destek olmak ve buralara sahip çıkmak görevimiz diye düşünüyoruz. Böyle güzel bir projenin prestiji için hepimiz gayret göstermeliyiz. Yapılan çalışmalar şehrimize ve OSB'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Çerkes soykırımı ve sürgününün 156. yılı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Çerkes soykırımı ve sürgününün 156. yılında derin bir hüzün içerisinde olduklarını bildirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, Çerkes sürgününün üzerinden 156 yıl geçmesine rağmen hala acıyla hatırlandığını belirtti.

Gülsoy, şunları kaydetti:

"Çarlık Rusya'sının emperyalist politikaları gereğince binlerce yıllık yurtlarından zorla sürgüne gönderilen ve soykırıma tabi tutulan 2 milyon 500 binden fazla kişi açlık, susuzluk ve hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir. Adiğe ve Abhazaların maruz kaldığı Rus zulmü ve sürgünü için batılı araştırmacılar, 'deniz gibi kan' akıtıldığını söyler. Çerkez sürgünü nedeniyle yıllarca Karadeniz neredeyse 'Al-kızıl deniz' olarak adlandırılmış ve binlerce Çerkez halkının naaşı Karadeniz'in soğuk sularında kaybolmuştur."

Soykırım ve sürgünü lanetleyen Gülsoy, Türk milletinin tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da mazlumun yanında yer alacağını ifade etti.

ASKON'dan maske desteği

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurumlara maske desteğinde bulunuyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ASKON Kayseri Başkan Yardımcısı Ebubekir Erkek, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Erkek, Türkiye genelinde 1 milyon maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Kayseri olarak da gücümüzün tamamını seferberlik ederek destek olduk. Gelen maskelerimizi de doğru yerlere ulaştırmaya gayret gösterdik. Bugüne kadar sağlık çalışanlarımızı, emniyet güçlerimizi, kamu için faaliyet gösteren kurumları ziyaret ettik. Telefonla bizlere ulaşan kurum yetkililerini boş çevirmedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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