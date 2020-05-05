Kayseri'den kısa kısa

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Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde yeni bir kavşak yaparak kazaların önüne geçmeyi planlıyor.

Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde yeni bir kavşak yaparak kazaların önüne geçmeyi planlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kavşak çalışmasını inceledikten sonra Aydınlıkevler Mahallesi'nde de devam eden asfalt ve kaldırım çalışmasını inceledi.

Yapılan yeni kavşak ile daha nitelikli ve seri bir ulaşımın sağlanacağını belirten Palancıoğlu, "Yeniköy Mahallesi Biçer Sokak'ta geniş bir kavşak yapıyoruz. Burada çok fazla kaza oluyordu, hem de çok fazla su birikintisi oluyordu. İnşallah yeni yaptığımız kavşağımızla bu durumlardan kurtulacağız. Bir de bu alanda bir de kasis yaptık. Araçların hızını kesilerek kaza olmaması için çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Develi Kaymakamı Duru'dan pazar denetimi

Develi Kaymakamı Murat Duru ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe pazarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Vatandaşlara maskesiz pazar yerine girmenin yasak olduğunu hatırlatan Duru, belediyenin pazar girişine yerleştirdiği dezenfekte standında ellerini dezenfekte etmelerini istedi.

Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Duru, pazar esnafına da maskelerini asla çıkarmamaları ve eldivenlerini sık sık değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA