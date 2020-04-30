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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
30.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:46

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer ve Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer ve Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tuncer mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün işçi ve emekçiler tarafından dünya genelinde kutlanan birlik, dayanışma, haksızlıkla mücadele, özgürlük, emekçilerin hak ve sorumlulukları yanında, sorunlarının dile getirildiği bir gün olduğunu belirtti.

Üretilen her şeyin, emekçiler ve işçiler tarafından insanlığın hizmetine sunulduğunu aktaran Tuncer, "Koronavirüs salgını, dünyada bir fırtına gibi esen, emek ve bilimle kurulacak yeni bir dünya düzenini tartışmaya açmış bulunmaktadır. Koronavirüs, toplumsal ve sosyal farklılıkların hangi boyutlara ulaştığını, emeği ile geçinen, hayatını kazanan insanların hangi koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini açık bir şekilde insanlığın gözleri önüne koymuştur. Hayatın, emekçiler için ne denli ağır ve zor olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ürkündaş'ın mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş da mesajında, çalışmanın, üretmenin, ülke ekonomisine katkı sağlamanın ve alın teri dökmenin kutsal bir faaliyet olduğunu belirtti.

Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin emeğinin bulunduğunu anlatan Ürkündaş, "Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Bu manada biz her zaman parti olarak, çalışanların ve emekçilerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm emekçi ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eder, bayram tadında bir gün yaşamalarını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Develi'de ağaçlandırma projesi

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile telekonferansla görüştü.

Cabbar görüşmede, Aksu'nun Develi için bir çok proje müjdesi verdiğini belirterek, "Develi için çok önemsediğimiz Develi-Tekir Göleti arası ağaçlandırma projemizin bakanlığımızın onayından sonra hayata geçecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu projenin hayata geçecek olmasında önümüzü açıp bizlere yol gösteren kıymetli bakan yardımcımız Mustafa Aksu'ya teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak olan ağaçlandırma projemiz sayesinde hemşehrilerimiz Kayseri'ye bir orman içerisinden geçiyormuş hissi ile yolculuk edecekler." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de dini eğitim merkezinin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever desteğiyle yaptırılacak Mehmet Zahid Kotku ve İpek Diyanet Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayırseverler ile el ele verip Kayseri için güzel projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Temeli atılan merkezin güzel bir tesis olacağını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzel, en kaliteli, en çok memnuniyet duyulan eğitim merkezi ve Kuran kursunu hayata geçireceğiz. Hayırseverimiz Sami İpek ağabey inşallah Mehmet Zahid Kotku hazretlerinin ismine ve kendisinin ismine burayı yaptıracak. Mehmet Zahid Kotku ve İpek Diyanet Eğitim Kültür Merkezi'nin temelini attık. Allah bu mübarek günde bu güzel hayrı kabul eylesin. Nasip olursa da Mehmet Zahid Kotku'nun vefat yıl dönümü olan 13 Kasım'da da inşallah açılışını yapacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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