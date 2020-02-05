Kayseri'den kısa kısa

05.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:02

Melikgazi Belediyesi, 100 çınar ağacını toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan boş araziye 35-65 yaş aralığındaki 100 çınar ağacının dikimi gerçekleştirildi.

Ağaç dikimine katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak her zaman fidanlar diktiklerini ama büyümesi uzun yıllar aldığı için yetişkin ağaçlar diktiklerini belirtti.

Ağaçların uykudayken Bursa'dan geldiğini hatırlatan Palancıoğlu, "Ağaçları kış şartlarında uyku halindeyken dikiyoruz ki daha çabuk tutsunlar. Türkiye'de ilk defa 50 yıllık ağaçları diken belediye olduk. Ağaç dikmek ve doğaya katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz. Daha yeşil daha güzel bir Melikgazi için uğraşıyoruz." dedi.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine gitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elazığ'da meydana gelen deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç depremde yıkılan binaların durumu, deprem öncesi alınacak tedbirler ve deprem sonrası yapılacak hizmetlerle ilgili geniş kapsamlı incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti.

Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bürokratların iştirakiyle yapılan toplantıya da katıldı.

Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de eşlik etti.

"Yeni Ufuk: İmalatta Yenilikçi Mesleki Eğitim" projesi kabul edildi

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mustafa Fındık, sektörün hareket kazanması için yeni projeler üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında yapılan "Yeni Ufuk: İmalatta Yenilikçi Mesleki Eğitim" projesinin kabul gördüğünü belirtildi.

Başkan Fındık, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alanı Şefi Proje Koordinatörü Talat Hayta ile projenin anlaşması yapılmıştır. Oluşumu tamamlanan projemiz yeni teknolojik cihazlar ile teknolojik eğitimler verecektir. Projemiz sayesinde sektörümüzün işletmelerine kalifiyeli elemanlar temin edilecektir. Sektörümüzdeki vizyonumuz olan yenilik, gelişim, tasarım markalaşma ve hayata geçireceğimiz tüm projelerimiz sırasıyla gerçekleşmektedir."

Kaynak: AA