Kayseri'den kısa kısa

14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:02

Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü gençlerle kampa hazırlanıyor.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ortaokul öğrencilerinin kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalandı.

Medeniyet ve Değerler Kulübü olarak ortaokullarda faaliyet gösteren TÜGVA, dönem boyunca öğrencilere yönelik içerisinde sportif faaliyetlerin, kişisel gelişim seminerleri ve akademik derslerin yer alacağı kamp düzenleyecek.

Malatya'da 28-30 Ocak'ta düzenlenecek kampa başvurular 24 Ocak'ta sona erecek.

Yeşilhisar'a yeni hizmet araçları alındı

Yeşilhisar Belediyesi'nin yeni hizmet araçları düzenlenen programda tanıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye önündeki programda, yeni alınan 2 çöp kamyonu, 3 pikap, traktör ve cenaze taşıma araçları tanıtıldı.

Belediye Başkanı Halit Taşyapan, şunları kaydetti:

"Dokuz ay önce çıktığımız bu yolda hizmetlerin en iyisini sunabilme adına çalışmalar ve dokunuşlar yaptık. Bu araçları kiracı olarak değil de araç sahibi olalım, belediyemize kazandıralım düşüncesi ile yola çıktık. Araçlarımızı kira öder gibi taksitlerle almış bulunuyoruz ve kiracıya ödediğimiz miktardan daha düşük bütçe ile 3 yıl gibi kısa sürede ödemeleri tamamlanmış olup, araçların tamamı belediyemiz araç filosuna ait olacak."

Büyükkılıç Ankara'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüşmelerde bulunarak bazı projelerle ilgili bilgi aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA