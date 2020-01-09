Kayseri'den kısa kısa

09.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:00

Yahyalı Belediyesi, kırsal mahallelerde ve dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından, hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.



Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün de katıldığı yemleme çalışmaları, yaban hayatının yoğun olduğu Aladağlar Milli Parkı, Suna Yaylası, Kürsiyan Yaylası ve muhtelif yerlerde yapıldı.



Öztürk, yaban hayvanlarını korumaları gerektiğini ve onların doğanın vazgeçilmez bir denge unsuru olduğunu belirtti.

Anadolu Ortopedik Sakatlar Derneği'ne ziyaret



Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Ortopedik Sakatlar Derneği'ni ziyaret etti.

Anadolu Ortopedik Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efkan Özkartal, Kayseri'de 2 bin üyeleri bulunduğunu ve bunların farklı engel gruplarından olduğunu ifade etti.

Spor, el sanatları, bilgisayar ve diğer alanlarda engellilere yönelik kurs düzenlediklerini kaydeden Özkartal, toplumun yüzde 10'unu oluşturan engellileri hayata bağlayan insanlar haline getirme çabasında olduklarını anlattı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, engellilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kayseri Tabip Odası, "Doğu Türkistan Konferansı" düzenleyecek

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenecek konferansla ilgili bilgi veren Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Doğu Türkistan'ın kadim bir Türk yurdu olduğunu belirtti.

Çin zulmüne dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Per, "Orada yaşayan insanlar bizim öz be öz kardeşimiz ve dindaşımızdır. Onların sesini duyurmaya bir nebze olsun katkımız olursa ne mutlu bize." açıklamasında bulundu.

Per, Kayseri Tabip Odası ve Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından yarın düzenlenecek "Doğu Türkistan Konferansı"nın saat 19.00'da Sabancı Kültür Sitesinde yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA