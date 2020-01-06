Kayseri'den kısa kısa

06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:46

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk ziyaretini Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğüne yaptı. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ile bir araya gelen Büyükkılıç, meteorolojinin uyarıları, Kayseri'nin geçmiş dönem hava durumu ve gelecek döneme ilişkin beklentiler konusunda bilgiler aldı.

Büyükkılıç, daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu'yu ziyaret ederek yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belediyenin Kocasinan Bulvarı'ndaki ek binasını da ziyaret eden Büyükkılıç, Kayseri Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına katıldı.

Melikgazi'ye 3 tarihi eser kazandırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkıldığını, tarihi eserlerin bakım ve onarımı için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Tarihi bir yapı olan Filinta Konağı'nın restorasyonunun bittiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yakında iç tefrişatını yaparak vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Aynı zamanda ODTÜ Koleji'nin belediyemize tahsis etmiş olduğu binanın da restorasyonu yapıldı. İnşallah oranında iç tefrişatını yapıp açılışını yapacağız. 2 ay içerisinde Hunat Mahallesi'nde bulunan Gavremoğlu Konağı'nın da restorasyonu tamamlanacak. İnşallah yaz ayında bu üç konağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Başkan Palancıoğlu son olarak tarihi eserlerin korunması ve bu binaların kazandırılması noktasında herkesin üzerine düşeni yapmasını dilediğini ifade etti.



Yahyalı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 9 ana gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.



Mecliste, sözleşmeli personellerin ücretleri, zabıta personelinin 2020 yılı fazla çalışma ücretleri, meclis başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretleri, belediye meclisinin 2020 yılı tatil ayı ve toplantı günleri oy birliği ile belirlendi. Norm kadroda, boş kadro derece değişikliği yapılması, Bem-Bir-Sen'in Soysal Denge Sözleşmesi yapılması için yetki talebi, belediye yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ulusal bankalardan kredi kullanılması ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tahsis talebi oy birliği ile karara bağlandı.

Kaynak: AA