Kayseri'den kısa kısa

29.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:58

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında çocuk, genç ve kadınlar için yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak yaptıkları çalışmalarda çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Çocuklar ve kadınlar için çağa ayak uyduracak hizmetler yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle önümüzdeki dönem eğitim alanında daha çok yatırım yapacağız. Gençlik Merkezleri içerisinde çocuklar, hem verimli vakit geçiriyorlar hem de ders çalışıyorlar. Gençlerin bu yönde bizden yeni ve farklı talepleri olursa onların bu taleplerine daha çok yoğunlaşacağız. Sosyal belediyecilik çatısı altında gençlerin odak noktasında olacağı ve onların hoşça vakit geçirebilecekleri yeni tesisler inşa edeceğiz. Bu kapsamda Hıdırellez Tepesi olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor ve tamamlandığında Gök Gözlem Evi olarak hizmet verecek."

Melikgazi Belediyesinden 128 esnafa iş yeri ruhsatı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, aralık ayında 128 esnafa iş yeri ruhsatı verildiğini belirtti.

Belediyenin gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün gelişip büyüdüğünü vurgulayan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi esnafımıza 2019 yılı Aralık ayında 128 iş yeri açma ruhsatı verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA