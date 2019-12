Kayseri'den kısa kısa

24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:46

Talas Belediyesi, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini öğrencilere izletiyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir hafta sürecek organizasyon kapsamında Talas'ın kırsal mahallelerindeki okullarda öğrenim gören yaklaşık 1800 öğrenci, filmi ücretsiz izleyecek.

Hayatı zorluklar ve mücadele içinde geçen Naim Süleymanoğlu'nun başarı hikayesini konu alan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izleten Talas Belediyesi, mücadele ve azim ile başarıya ulaşmanın her zaman mümkün olduğu mesajını vermek istiyor.

Öğrencilerle birlikte filmi izleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçı, film öncesi öğrencilerle sohbet etti.

Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinin örnek alınması gerektiğini belirten Yalçın, "Biraz sonra izleyeceksiniz, yer yer üzüleceksiniz, gözünüz dolacak, belki de ağlayacaksınız. İnsan başarılı olmak için her cefaya göğüs germelidir. Naim Süleymanoğlu çok çalıştı, dünya ve olimpiyat şampiyonu oldu, 46 kez rekor kırdı. Çok çalışırsanız her şey önünüze açılır. Devletimiz, güçlü ve her zaman kapılarını açar, işimizi kolaylaştırır. Önemli olan çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Talas'ta Mehmet Akif Ersoy etkinliği

Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" konulu konferans düzenleyecek.

Aile gelişim uzmanı Fatih Akbaba tarafından verilecek konferansta Mehmet Akif'in hayatı ve eserleri, farklı bir bakış açısından gözler önüne serilecek.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konferansta Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserlerinin yanı sıra fikirlerinin günümüze uzanan yansımaları üzerinde durulacak.

Akif'in ölüm günü olan 27 Aralık'ta düzenlenecek konferans, saat 14.00'te başlayacak.

KASKİ'de planlama toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nde planlama toplantısı yaptı.

Büyükkılıç'ın katılımıyla KASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıya Genel Müdürü Özgür Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları iştirak etti.

Toplantıda öncelikle 2019 yılında yapılan yatırımlar ele alındı. Ardından 2020 yılında kent merkezi ve ilçelerde yapılacak yatırımların görüşüldüğü toplantıda bu yatırımlarla ilgili gerekli planlamalar yapıldı.

Planlama toplantısında su ve kanalizasyon hatları, arıtma tesisleri ile ilgili yatırımlar ele alındı.

Kaynak: AA