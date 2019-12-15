Kayseri'den kısa kısa

15.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:26

Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'yle gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Kocasinan sınırlarındaki tüm okullardaki öğrencilerin düzenli olarak gençlik merkezini ziyaret edip, eğitim aldıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, bilim ve teknolojiye ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Tesislerinde sundukları Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle nasıl uçulacağının öğretildiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ayrıca geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyor. Çocuklarımızın ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, çağımızın teknolojisiyle yarışır hale gelmiştir. İnşallah geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız."

Melikgazi Belediyesi ihale ile hizmet aracı kiraladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hizmetlerin daha etkin, verimli ve seri sunulabilmesi için ihaleyle 17 tane araç kiralandığını bildirdi.

İlçenin batı ile doğu istikameti arasının 65 kilometre olduğunu hatırlatan Palancıoğlu, binek araç kiralanması işi hizmet alımının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapıldığını kaydetti.



Melikgazi Belediyesi araç parkında yer alan iş makinesi ve kamyonların gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler için yetersiz kaldığı için araç kiraladıklarını belirten Palancıoğlu, "2020 yılı planlamasında yatırım ve hizmetlerin zamanında yerine getirilebilmesi adına araç kiralama ve hizmet satın alındı. Melikgazi Belediyesi aynı zamanda hizmeti denetleyen bir kurumdur. Kiralanan yeni 17 aracımız, hizmetlerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA