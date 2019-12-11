Kayseri'den kısa kısa

11.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:14

Kayseri Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinin sağlık turizmi için yaptığı çalışmalardan dolayı Büyükkılıç'a teşekkür eden Benli, Kayseri'nin sağlık turizminde daha etkin hale gelmesi adına Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) yetkililerini kente davet ettiklerini ve Kayseri'de büro açmaları talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getiren Büyükkılıç ise Kayseri'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da marka şehir olduğunu belirtti.

Büyükkılıç'tan huzurevi sakinlerine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç merkez Kocasinan ilçesine bağlı huzurevinde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yaşlı vatandaşların katıldığı sosyal faaliyetlerle ilgili Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu'ndan bilgi alan Büyükkılıç, yaşlıların hatırını sordu.

Ziyaret, Büyükkılıç'ın yaşlı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinmesinin ardından sona erdi.

AK Parti Kocasinan ilçe yönetiminden organ bağışı

AK Parti Kocasinan ilçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okandan ile ilçe teşkilat üyeleri, ilçe sağlık müdürlüğünü ziyaret ederek, organ bağışı hakkında bilgi aldı.

Organ bağışının önemine değinen Okandan, teşkilat üyeleriyle birlikte organlarını bağışladı.

Kaynak: AA