Kayseri'den kısa kısa

28.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:06

Kayseri Büyükşehir Belediye Zabıtası, ticari taksileri, öğrenci ve personel servis araçlarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerin yolcuların güvenliği için 2 bin 910 personel servisi, 520 öğrenci servisi ile 270 ticari taksi kontrol edildi.

Ayrıca, yönetmeliğe uygun olmayan 232 personel servisi, 23 öğrenci servisi ve 49 ticari taksiye de işlem yapıldı.

Litvanya'dan gelen 7 kursiyer Kocasinan'da eğitim gördü

Erasmus programı kapsamında Litvanya'dan Kayseri'ye gelen 7 kursiyer, Kocasinan Belediyesi tarafından verilen çeşitli kurslara katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, verilen eğitimlerin amaca ulaştığını belirtti.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Yakut Tesislerinde tekstil ve el sanatları alanlarında eğitimler verildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediyemizde 7'den 70'e herkese hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda Erasmus programıyla şehrimize gelen Litvanyalı kursiyerlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Sınırlarımızın uzak olmasına rağmen gönül coğrafyamızı yakın ettiler. Ülkelerine döndüklerinde şehrimizden aldıkları eğitim ve kültürel değerlerimizi öğrenmiş olmaları bizleri memnun etmektedir."

Kaynak: AA