Kayseri'den kısa kısa

05.11.2019 15:26

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile Yeşilhisar'da turistik alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelöz Mahallesi, Soğanlı'da incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm merkezi olması için başta valilik olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, Soğanlı ziyaretinde gözleme yapan kadınları ziyaret ederek 16-17 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Gastronomi Çalıştayı'na da değindi.

Kayseri'nin lezzetlerini Türkiye ile paylaşacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, daha sonra Vali Şehmus Günaydın ile Yılanlı Kilisesi'ni gezip, Soğanlı Bebeği yapan ve satan kadınları ziyaret etti.

Vali Şehmus Günaydın da turistik değerlere sahip alanları ekonomiye kazandırmak için gayret ettiklerini kaydetti.

Erciyes Teknopark'tan öğrencilere destek

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite öğrencilerini TÜBİTAK Lisans Destekleri ile ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, 2209 A lisans destekleri programının amacının lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Proje ile ilgili bilgiler veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz de TÜBİTAK lisans destekleri programlarıyla ilgili öğrencilere bilgi edinmeleri adına 2013 yılından beri düzenli olarak eğitim ve seminer düzenliyoruz. Düzenlediğimiz eğitim seminerlerinde lisans öğrencilerine proje kültürü, proje yazımı, neden proje yazıldığı ve proje örnekleri başlıklarında bilgilendirme yapıyoruz. 2019 yılı 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik TÜBİTAK lisans destekleri programı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapmak adına Erciyes Üniversitesi lisans bölümlerinde bulunan bin 311 lisans öğrencisinin yer aldığı toplam 27 etkinlik düzenlemiş olup, 95 üniversite öğrencisinin projesine de birebir danışmanlık yaptık."

Kaynak: AA