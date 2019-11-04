Kayseri'den kısa kısa

04.11.2019 14:04

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere, "sürdürülebilir kırsal kalkınma" kapsamında tarımsal eğitim desteği verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış mevsimi boyunca sürecek eğitimlerden ilk etapta 60 kişinin yararlanması amaçlanıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile yapılacak toplam 3 ay sürecek programda, 2 grup halinde çiftçilere 160 saat eğitim verilecek.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları kaydetti:

"Talas'ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Yaz aylarında tarlada, bağda ve bahçede çalışan çiftçimizin kış aylarındaki boş vakitlerini daha verimli geçirmesi ve bir sonraki yıla hazır halde girmesi amacıyla bir dizi eğitim programı düzenledik. Bu kapsamda ORAN Kalkınma Ajansıyla birlikte önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerde eğitimlere başlanacak. Böylece daha verimli tarım ve hayvancılık yapılması sağlanacak. Uzun vadede de hem yerinde istihdam gerçekleşmiş olacak hem de kırsal mahallelerde refah artışı sağlanacak."

Büyükşehir'de "plaka" toplantısı

Büyük ölçekli üretim ve istihdam sağlayan bazı firmaların Büyükşehir Belediyesi'nden personel taşımacılığı yapmak için plaka talebinde bulunmaları üzerine, bu durumdan olumsuz etkileneceklerini belirten servis işletmecileriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, personel taşımacılığı yapan esnafın katıldığı toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, özel izin belgeli araçlar, korsan taşımacılık ve bazı firmaların plaka almak istemelerinden kaynaklı sıkıntıları olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da özel izin belgeli araçlar, denetim mekanizması ve korsan taşımacılık olarak dile getirilen üç sorunla ilgili gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Belediyenin hiçbir zaman esnafı mağdur etmediğini vurgulayan Beyhan, "Dile getirilen sorunlarla ilgili üzerimize ne düşüyorsa hakkıyla yerine getireceğiz. Denetim mekanizmamız en iyi şekilde çalışacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir esnafımızı mağdur etmedik, etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Yahyalı'da halı saha açılışı ve fidan dikme etkinliği

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Dikme Mahallesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan halı saha törenle açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Öztürk, etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

"Bugün burada üç güzelliğe imza atacağız. Birincisi, Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı halı sahanın açılışı, ikincisi derneğimizin yaptırmış olduğu AŞ evinin açılışı, üçüncüsü ise 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de Türkiye'nin dört bir yanında dikeceğimiz 11 milyon fidanın öncesinde prova niteliğinde fidan dikme etkinliği yapacağız. Yavrularımızın bu türlü sportif aktivitelerde bulunması çok önemli."

Törenin ardından yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA