Kayseri'den kısa kısa

01.11.2019 14:16

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Akıllı Şehircilik Çalıştayı düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediydesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akıllı şehircilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenencek olan çalıştay 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan çalıştaya yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Akıllı Şehircilikte Birlikte Çalışalım" temasıyla düzenlenecek olan çalıştay boyunca yapay zeka, veri madenciliği, sanal gerçeklik, akıllı mekan yönetimi, akıllı çevre, akıllı ekonomi, akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı yapı, akıllı sağlık, akıllı güvenlik, afet ve acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, akıllı şehirler için CBS destekli uygulamalar gibi konularda panel ve oturumlar yapılacak.

Develi'de Kur'an kursu açılışı

Develi ilçesinde hayırsever Mümin Dulun tarafından Fenese Yukarı Mahalle Celal Baba Sokak'ta yapımı tamamlanan Mümin Dulun Kur'an kursunun açılışı ilçe protokolünün ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar burada yaptığı konuşmada "Sevgili Peygamberimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir' hadisinden ilham alarak böylesi güzel bir binayı Develimize kazandıran Mümin Dulun kardeşimize ve ailesine teşekkür ediyorum. Rabbim hayrını kabul, kazancını bereketli eylesin." dedi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise "Develimiz sadece Kayseri için değil Türkiye'miz için önemli insanlar yetiştiren bir havzadır. Develimizde gelecek nesillerden de ilim ehli insanların çıkması için böylesi bir tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Develi Kaymakamı Murat Duru da "Dinimizi doğru kaynaklardan öğrenmenin ehemmiyetini 15 Temmuz hadisesi bize çok net olarak öğretmiştir. İşte böylesi güzel kurslarda yavrularımızın din eğitimi almasına vesile olan Mümin Dulun kardeşime ve ailesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalarının ardından edilen dua ile birlikte Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Özçelik-İş Sendikası'ndan öğrencilere burs

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş Sendikası, metal iş kolunda çalışan üyelerinin üniversitede okuyan çocuklarına verdiği burs sayısını 800'e çıkardı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında hem öğrencilere verilen burs miktarına zam yapıldı hem de bu destekten yararlanan öğrenci sayısını 800'e çıkarıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yaptığı açıklamada, özellikle metal iş kolunda çalışan üyelerinin çocuklarının eğitim hayatını devam ettirebilmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydederek, "İnanıyorum ki, bu ülkenin ekonomisi, büyük zorluklarla okutulan işçi çocuklarının ellerinde yükselecektir. Onların tüm imkansızlıklara rağmen ortaya büyük işler çıkaracağına inancımız tam. Biz de bunu bildiğimiz için sendika olarak çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek, birbirinden kıymetli işçi çocuklarına burs veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA