Kayseri'den kısa kısa

23.10.2019 13:46

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Kocasinan Akademi"de yeni eğitim dönemi kursları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akademide eğitimden sanata, spordan kültüre kadar hayatın her alanında vatandaşlara kaliteli hizmet verdiklerini belirtti.

Sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel ve mesleki açıdan daha donanımlı bireyler olmaları için farklı branşlarda kurslar açıyoruz. Yeni eğitim döneminde de birçok branşta kurslarımız başlarken, bazı kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Kocasinan Akademi çatısı altında tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca hanım kardeşlerimizin daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz."

Başkan Yalçın'dan Zincidere Göleti'nde inceleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu mesire alanına dönüştürülecek Zincidere Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ın Zincidere Mahallesi'nde 1960'lı yıllarda inşa edilen ve zamanla kanalları tahrip olarak kullanılamaz hale gelen gölette incelemelerde bulunan Yalçın, yapılacak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

"Gölet görevine yine devam edecek. Reşadiye, Zincidere ve Talas'ın üst kısımlarının sulaması için 1960'lı yıllarda yapılmış bir kanal ve gölet var. Sulama maksatlı ama şu an harap bir şekilde ve bakıma muhtaç. Şimdi burada bizim yapacağımız ilk iş kanalları hem geliş hem gidiş istikametinde tamir etmek. Ardından da göleti mesire alanı olarak kazandırmak. Aşağı yukarı 9 bin metrekare yüzey alanı olan bu göletin etrafı da çok güzel. İyi bir düzenlemeyle Talas'a bir mesire alanı kazandırmış olacağız."

Zincidere Göleti'nin gelecek yıl yaz aylarında halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç KASKİ toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünde 2020-2024 yıllarını kapsayan beş yıllık yatırımların planlandığı toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım toplantısı öncesi KASKİ birimlerini gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, personelle ve işlemlerini yaptırmak üzere gelen vatandaşlarla selamlaştı.

Büyükkılıç, daha sonra KASKİ Yönetim Kurulu üyeleri ve daire başkanlarının katılımıyla 2020-2024 yıllarını içeren bir toplantı gerçekleştirdi.

Yatırım toplantısında KASKİ'nin mevcut yatırımları değerlendirilirken, kent merkezi ve ilçelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki beş yıl süresince yapılacak olan yatırımlar da ele alındı.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

AGÜ'den uluslararası bir başarı daha

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, AGÜ dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu Quacquarelli Symonds'un (QS), Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralamasında (EECA) bu yıl ilk kez yer aldı.

Listede, yayın başına düşen atıf sayısında Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci olan AGÜ, EECA arasında ise ikinciliği elde etti.

AGÜ ayrıca, uluslararası öğretim üyesinde 354 üniversite içinde, Türkiye'de 6'ncı, EECA bölgesi üniversiteleri arasında 27'nci sırada, öğretim üyesi başına yayında Türkiye'de 9'ncu, EECA bölgesinde ise 72'nci sırada yer aldı.

Melikgazi'nin 2020 bütçesi 480 milyon lira

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin 2020 yılı mali bütçesinin 480 milyon lira olarak belirlendiğini, bu bütçenin uygulanması ile 2023 hedeflerinin büyük ölçüde tamamlanmış olacağını bildirdi.

Başkan Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gelişen Kayseri için hizmet ve yatırımların devamının sağlanacağını belirtti.

Palancıoğlu, 2019 bütçesinin 450 milyon lira olduğunu anımsatarak, "2020 bütçesinde yüzde 11 artış sağlandı. 480 milyon liralık bütçenin yüzde 65'i altyapı yatırımı, yol, park, sosyal tesis çalışmalarına ayrılmış olup yüzde 12'lik bölümü ise kamulaştırma bedeli olarak kullanılacak. Yatırım bütçemiz sayesinde Melikgazi yine şantiye alanı gibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA