Kayseri'den Kısa Kısa

Yahyalı Belediyesi, ilçede yetiştirilen elmanın tanıtımını yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elma dağıtımı yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleri Kapuzbaşı Şelalesi, Derebağ Şelalesi, Yedigöller'i, Hacer Ormanı ile keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu aktardı.

Bu güzelliklerin yanı sıra elmalarıyla da ünlü bir ilçe olduklarını belirten Öztürk, dünyanın en lezzetli elmasının ilçede yetiştiğini kaydetti.

Elmalarını tanıtmak amacıyla TBMM'deki milletvekillerine gönderdiklerini aktaran Öztürk, "Hem bakanlarımızın, hem de 550 milletvekillerimizin elmamızı tatmalarını istiyoruz. İnşallah her milletvekillerimizin odasına elmamız ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Elma dağıtımının ardından Meclis oturumunda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu'nun da Öztürk'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Yahyalı'da başarılı 68 öğrenci ödüllendirildi

İlçede 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavında başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel hale getirilen ödül töreninde Orta Öğretime Geçiş Sınavında 470 ve üzeri puan alan öğrenciler ödül aldı.

Yahyalı Kaymakamlığına vekaleten bakan Develi Kaymakamı Murat Duru, sınavda başarılı öğrencileri tebrik etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, öğrencilere verilecek ödüllerin tamamını üstlenen iş adamı Ünal Haban'a teşekkür etti.

Öztürk, ödül alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Yahyalı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, öğrencilerin başarılarında emekleri bulunan öğretmen ve velileri tebrik etti.



Konuşmaların ardından 68 öğrenciye ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Develi Bağımlılık Danışma Merkezi tanıtıldı

Develi'de açılan Bağımlılık Danışma Merkezinin tanıtımı Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkan Vekili Hadi Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri ve velilerin de katıldığı programda Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mahmut Işıkgöz, projenin amaçları hakkında genel bilgiler verdi.

Develi, Bünyan, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Talas ve Tomarza ilçelerinde 11 Bağımlılık Danışma Merkezinin kurulduğunu belirten Işıkgöz, merkezde hafta içi hergün bir uzmanın görev yapacağını ifade etti.

Develi'de de Muhsin Yazıcıoğlu Parkında faaliyetine başlayan merkezin uzmanlarından Mustafa Yunus Kalkanlı ve Esra Kirisci de bağımlılık hakkında sunumlar gerçekleştirdi.