Kayseri'den Kısa Kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Düşünen Şehir" ve "Şehir Kültür Sanat" dergisi okurlarıyla buluştu.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, araştırma yazılarıyla dikkat çeken ve üç aylık çıkan Düşünen Şehir dergisinin üçüncü sayısında "Şehir ve Taş" konusu işlendiği bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergideki yazısında Kayseri'yi kültür, sanat, akademi ve festivaller merkezi yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.



Şehir Kültür Sanat dergisinin son sayısında ise Kayseri'deki esnaflık kültürü ve ahilik üzerine yazılmış önemli araştırma yazıları yer aldığı ifade edildi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanları kan bağışı yaptı



Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişilik bir ekip ile gelen Kan Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan gönüllü personelden kan aldığı ifade edildi.



Gün boyu devam eden kan bağışı sonrası Kan Merkezi ekibi, belediye çalışanlarına örnek davranışları nedeniyle teşekkür ettiği kaydedildi.



HAK-İŞ üyelerine sektörel uyum eğitimi



Hak-İş Konfederasyonunun düzenlediği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen ve AB tarafından finansmanı sağlanan "İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması" Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen Sektörel Uyum Eğitimleri ve Sendikacılar Çalıştayı ilk olarak Kayseri'de başladı.



Hak- İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, projenin ilk olarak Kayseri'de uygulamaya başlandığını belirtti.



Bu tür projelerin oluşturulmasında sendikaların öneminin büyük olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Hak-İş olarak sendika temsilcilerimizin ve üyelerimizin bilinçlenmesi için bu tür eğitimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Sektörel eğitimde iletişim, kurumlar arası iletişim ve sosyal diyalog başlıkları altında 7 farklı ilde uzmanlarımız tarafından sendika yöneticilerimize temsilcilerimize eğitim verilecektir. Bu eğitimlerimizle toplumun farklı kesimlerini temsil eden aktörler arsında her türlü görüşme, müzakere, tanışma veya bilgi paylaşımı hedeflenmektedir. Sosyal diyaloğun önemi, müzakere nedir, uzlaşma nedir, iş yeri düzeyinde sosyal diyalog gibi konu başlıkları altında eğitimlerimiz sürmektedir.