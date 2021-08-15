Kayseri'den Kastamonu'ya gönül köprüsü kuruldu
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Kayseri'den Kastamonu'ya gönül köprüsü kuruldu

Kayseri'den Kastamonu'ya gönül köprüsü kuruldu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca hazırlanan yardım paketleri Kastamonu'ya gönderildi.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca hazırlanan yardım paketleri Kastamonu'ya gönderildi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören bölge halkının yanında olmak üzere il teşkilatı tarafından hazırlanan yardım paketleri AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanlığı'na iletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, yaşanan doğal afet dolayısıyla devletin tüm imkanları ile bölge halkının yanında olduğunu ifade etti.

Yardımlaşmanın kültürlerinde olduğunu ve yaşanan sel felaketi nedeniyle tüm ülkenin tek yürek, seferber olduğunu vurgulayan Timuçin, şunları kaydetti.

"Evlerini ve hayatlarını kaybeden onlarca canımızla bizim de yüreğimiz yandı. Devletimiz her türlü imkanı ile bölgede yaşanan felaketin yaralarını sarmak için yine var gücü ile çalışıyor. Bizler de AK Parti Kayseri il kadın kolları ailesi olarak, gönül seferberliği temelinde ve de aziz milletimizin yardımlaşma hassasiyeti ile vesile olmaya çalıştık. Kayseri kadın kolları olarak hazırladığınız naçizane yardım paketlerimizi Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanlığımıza ilettik. Desteklerini esirgemeyen, emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kayseri'den Kastamonu'ya gönül köprüsü kuruldu
Kayseri'den Kastamonu'ya gönül köprüsü kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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