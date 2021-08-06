Kayseri'den görevlendirilen itfaiyeciler yangın bölgelerinde mücadele ediyor
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Kayseri'den görevlendirilen itfaiyeciler yangın bölgelerinde mücadele ediyor

Kayseri'den görevlendirilen itfaiyeciler yangın bölgelerinde mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de hem belediyelerin hem de çeşitli kurumların yangın bölgelerinde görevlendirdiği itfaiyeciler, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılıyor.

Kayseri'de hem belediyelerin hem de çeşitli kurumların yangın bölgelerinde görevlendirdiği itfaiyeciler, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Antalya ve Muğla'da yangınlarla canla başla mücadele ediyor.

6 araç ve 19 kişilik ekip Milas, Kemerköy Termik Santrali bölgesindeki yangına gece boyunca müdahale etti.

Antalya'ya giden 2 araç, 8 kişilik ekibin de Manavgat ilçesi Gündoğmuş bölgesindeki yangınlara müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında itfaiyenin yanı sıra asker, polis, AFAD ile Azerbaycan ekipleri de yer alıyor.

Kayseri Şeker itfaiyesi Manavgat'ta

Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangında görev alan Kayseri Şeker Fabrikası itfaiye ekipleri, şimdi de Manavgat için seferber oldu.

İlçedeki söndürme çalışmalarına katılan ekipler, arazözler ile su takviyesi yaparak, yangının kontrol altına alınmasında önemli bir vazifeyi yerine getiriyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'nin adeta akciğerleri olan ormanları korumanın ve yeniden yeşertmenin herkesin görevi olduğunu belirterek, bu bölgelere gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yangın söndürmeye destek olmak amacıyla Antalya Gündoğmuş'a giden ve arazöz ile bir haftadır yangına müdahale eden itfaiyecilerle telefonla görüşerek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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