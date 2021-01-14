Kayseri'den gönderilen 4 bin 500 bot Kilis'teki kamplarda yaşayan çocukların ayağını ısıttı

Cihannüma Derneği Kayseri Şubesince başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan 4 bin 500 bot, Kilis'teki kamplarda yaşayan çocuklara ulaştırıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, savaş sebebiyle ülkelerinden kaçarak soğuk günlerde sınırdaki kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklar için Cihannüma Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya 22 lira ile destek olan hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 4 bin 500 bot, çocuklara gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derneğin Kayseri Şube Başkanı Fevzi Konaç, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Kamplarda ayakları çıplak, çamur ve soğuk içinde gezen masum yavrular dernek üyelerimizin gönüllerini titretmişti. Öğrendiğimize göre Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 7 kilometre uzakta olan Azez'de neredeyse 2 milyon insan yaşıyor. Operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgedeki kamplarda binlerce insan zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Büyükler bir yana, savaşın bedelini bu kadar acımasızca ödeyen kamplardaki bu masum çocukların suçu neydi?" ifadesini kullandı.

Konaç ABD, Macaristan, Azerbaycan gibi ülkelerden de destek verilen kampanyaya 4 günde 4 bin 500 bot alacak kadar bağış yapıldığını aktardı.

Sosyal medya üzerinden de kendilerine ulaşıldığını belirten Konaç şunları kaydetti:

"Kimilerinin özelden attığı edep yüklü mesajlarla yüreğimiz titredi ve gözyaşı döktük. Hayatında bizleri hiç görmemiş, tanımamış ve belki de hiç görmeyecek kardeşlerimiz bu çocuklar için bizlere emanet bıraktılar. Biliyorlar ki o kamptaki çocukları da hiç görmeyecekler. Bizim medeniyetimizin alametifarikası olan ama bu toprağın insanının zirvede yaşadığı merhameti ve karşılıksız vermeyi, sadece Allah için fedakarlık yapmayı, böyle olağanüstü süreçlerde yüzlerce kez görmüş biri olarak yeniden yaşamış olmanın mutluluğunu anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Kaç kez ağladım ve duygulandım, hatırlamıyorum. Bir öksüzün ve yetimin, bir mazlumun ayağı ısınsın diye kendi ekmeğinden keserek bize emanet eden bu toprağın insanı tarihin en şerefli milletidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan