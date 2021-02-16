Kayseri'den Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için PKK'ya tepki
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Kayseri'den Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için PKK'ya tepki

16.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:16
Kayseri'den Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için PKK'ya tepki

Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Kayseri'de Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan İrfan Kaşıkçıoğlu, PKK'nın bu güne kadar çocukları yetim bırakıp, anneleri ağlattığını söyledi.

Kaşıkçıoğlu, asker, polis, öğretmen, memur, sivil, kadın, çocuk ve yaşlının PKK tarafından katledildiğini ifade etti.

Terör örgütünün bugüne kadar 45 binin üzerinde insanı öldürdüğünü vurgulayan Kaşıkçıoğlu, PKK'nın silahsız masum insanları esir aldığını da dile getirdi.

Kaşıkçıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha genç yaşta kaçırıp kandırarak canavarlaştırdığı insanlara, yol kesme, çukur eylemleri, köy baskınları, kaçırarak yıllarca esir tuttuğu insanlarımıza dünyayı dar eden zalim PKK, kan içmeye doymadı. Eli kanlı PKK, 2014 ve 2015 yıllarından beri esir tuttuğu 13 savunmasız silahsız vatandaşımızı katlederek, acımasız bir katliama imza atmıştır. Uluslararası savaş hukukunda, kamu vicdanında, her türlü insanlık onurunda asla yeri olmayıp, yüreklerin dayanmadığı bu vahşi katliamı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Vahşi katliamda hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve şehadetlerinin kabulünü diliyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Grup üyeleri, açıklamanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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