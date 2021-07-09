Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar
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Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar

Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri'de yaşayan 5 kafadar arkadaş, kısıtlı bütçeleri nedeniyle Fethiye'ye otostop ile tatil yapmaya gidiyorlar.

Kayseri'de yaşayan 5 kafadar arkadaş, kısıtlı bütçeleri nedeniyle Fethiye'ye otostop ile tatil yapmaya gidiyorlar.

Otostop ile Sandıklı ilçesine kadar ulaşan 5 arkadaş ellerine yazdıkları "Fethiye" pankartı ile araçların kendilerini almalarını bekliyor. 16 saatte 3 araç değiştirerek geldiklerini belirten Ali Mağara, "Kısıtlı bir bütçemiz var. Bilet fiyatları da çok pahalı. Fethiye'ye ulaştığımız zaman çadır kurarak tatilimizi yapacağız. 16 saatte 3 araç değiştirerek buraya kadar geldik. Şuan 300 kilometremiz kaldı. Öğle görünüyor ki, 6-7 saatte de Fethiye'ye ulaşacağız. Nevşehir'e kadar bir araçla geldik. Nevşehir'den sonra Afyonkarahisar'a merkeze geldik. Orada biraz çalıştık ve 150 lira para aldık. Onunla da yemek yiyeceğiz" dedi.

Aynı liseden arkadaş olduklarını ve iki hafta önce üniversite sınavına girdiklerini anlatan Çağan Karaduman ise, "Arkadaşımız pazarcı, biz de pazarda 1 hafta çalıştırdık ve biraz para biriktirdik. Otobüs biletleri çok pahalı olduğu için otostop ile ulaşım sağlamaya karar verdik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar
Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar
Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar
Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar
Kayseri'den Fethiye'ye otostopla tatile gidiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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