Kayseri'den çay üreticilerine özel izin
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Kayseri'den çay üreticilerine özel izin

Kayseri İl Hıfzızsıhha Kurulu tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat izinlerinde çay üreticilerine özel düzenleme yapıldı.

Kayseri'den çay üreticilerine özel izin
12.05.2020 22:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:06

Kayseri İl Hıfzızsıhha Kurulu tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat izinlerinde çay üreticilerine özel düzenleme yapıldı.

İl Hıfsızsıhha Kurulu tarafından yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 12/05/2020 tarihinde saat 20.30'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı "Korona virüs - Covid-19" hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile tüm dünyada devam eden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde çeşitli tedbirlerin alındığı belirtilerek,söz konusu tedbirlerden biri olarak İçişleri Bakanlığı'nın 03/04/2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgesi ile bazı illerimize giriş-çıkışlara kısıtlamalar getirildiği,gelinen süreçte, 11 Mayıs 2020 günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının seyrine ilişkin yapılan değerlendirme ve Bilim Kurulunun önerileri sonucunda; seyahat kısıtlamasının 11 Mayıs 2020 Pazartesi, saat 24.00'dan itibaren yalnızca İlimiz ile Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde devam edeceğinin talimatlandırıldığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ayrıca 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı ile ilgili olarak seyahat talebinde bulunan vatandaşlarımıza belirtilen şartlar çerçevesinde seyahat izin belgesi verilmesi suretiyle yaş çay hasadının yapıldığı Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerine gidebilmelerine imkan verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmiştir. Buna göre, şehir giriş çıkış kısıtlaması uygulanan ilimizde ikamet eden ve seyahat güzergahlarında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerden biri veya birkaçı bulunan ve ÇAYKUR'a kayıtlı bulunan çay üreticisi vatandaşlarımız, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için çay bahçelerinin bulunduğu illere 'Seyahat İzin Belgesi' almak şartı ile seyahat edebileceklerdir. Çay üreticisi vatandaşlarımız çay hasadı için Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 14.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren talepte bulunabilecektir. Seyahat İzin Belgesi düzenlenen çay üreticileri 19.05.2020 Salı günü, saat 24.00'dan itibaren ilimizden ayrılabileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi almak için sadece ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecektir. Çay üreticileri, zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklarla ilgili Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabileceklerdir. Çay üreticisi müstahsilleri, başvuru esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına, işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin taahhütte bulunacaklardır. Seyahat İzin Belgesi talebinde bulunanlar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. Covid-19 sorgulamasında problem olmayan çay üreticilerinden talepleri uygun görülenlere otomatik olarak tek yön geçerli olacak Seyahat İzin Belgesi düzenlenecektir. Seyahat İzin Belgesi düzenlenenlerin 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacaktır. (Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacaklar 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.) İzin başvuruları kabul edilenlere herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca seyahat izni verilenlerin bilgisi varış iline bildirilecektir. Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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