Kayseri'deki zehirlenme şüphesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

04.11.2019 13:32

Kayseri'de asker eğlencesine katılan 20 kişinin sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, asker eğlencesine katılan 20 kişinin sahte alkolden zehirlendikleri iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, arkadaş grubunun sahte alkolü temin ettikleri Battalgazi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, alkol yapımında kullanılan ve üzerinde ibare bulunmayan 5 litre kapasiteli alkol bidonu, litrelik ölçek kapları, ağzı kapalı kömür tozları ve kullanılmış ıslak kömür tozları ele geçirildi.

Polis ekipleri, sahte alkol yaptığı ileri sürülen M.C'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, hastanede tedavi gören 6 kişiden 3'ü daha taburcu edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde asker eğlencesi yapmak için dün bir araya gelen 20 arkadaş, baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, 14'ü taburcu edilmişti.

Kaynak: AA