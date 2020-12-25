Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

25.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:26
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılar ilçesinde yaşayan M.S'nin evi ve eklentilerindeki aramada, 576 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram kenevir tohumu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve 5 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

M.S. ile evdeki M.Ç.A, E.D, A.D, Ö.Y, B.D. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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