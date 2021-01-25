Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli Mahallesi'nde S.K, R.S ve O.Ö'nün üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 145 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin