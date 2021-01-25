Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

25.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:26
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli Mahallesi'nde S.K, R.S ve O.Ö'nün üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 145 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:26:26. #1.14#
title