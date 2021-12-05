Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kayseri'de 220 gram bonzainin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 220 gram bonzainin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 220 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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