Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde S.K. ve İ.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 193 gram uyuşturucu madde, 9 hap, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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