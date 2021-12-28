Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde S.K. ve İ.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 193 gram uyuşturucu madde, 9 hap, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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