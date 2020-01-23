Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.G. ve R.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerce zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda S.G. ve R.A. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 15,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.