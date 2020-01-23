Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

23.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:56
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.G. ve R.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda S.G. ve R.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 15,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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