Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli adliyede

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 350 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 15'i, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet, Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden 350 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 1'i kadın, 50 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile tabanca ve tüfek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 15'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.