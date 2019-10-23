Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

23.10.2019 14:36

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 17'si, emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen A.B, İ.P. ve C.C. ile hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranması olan E.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün, 48 ekip ve 2 narkotik köpeğinin de katılımıyla 14 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanmış, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve pompalı tüfek ile uyuşturucu içiminde ve ticaretinde kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA