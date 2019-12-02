Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti
Kayseri'de otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti.
02.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:48
Kayseri'de otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Osman Çetin idaresindeki 38 JR 072 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Serpil Ceran'a (60) çarptı.
Ağır yaralanan Ceran, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA