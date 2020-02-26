Kayseri'deki trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

26.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:26

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mustafa Güney (51) idaresindeki 44 PT 241 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Aşağı Kızıl Çevlik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada sürücü ile oğlu Okan Güney'in (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan anne Yasemin (52) ve oğlu Efe Güney (12) ise Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA