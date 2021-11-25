Kayseri'deki terör saldırısının faillerinden Tekiner'in 'akıl sağlığı' yerinde çıktı

FIRAT, MALATYA (DHA) - KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden olan ve Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, getirildiği Kayseri'de tutuklanan ' Fırat Botan' kod adlı PKK'lı Ferhat Tekiner'in, sevk edildiği tam teşekküllü hastaneden alınan akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanık Tekiner'in cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, önceki savunmalarında akıl sağlığının yerinde olmadığını öne süren Tekiner'in, geçen 10 Eylül'de görülen davada ara karar ile Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi. Mahkeme kararı sonrası Kırıkkale Cezaevi'nden Tekirdağ'daki tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek, akıl sağlığı raporu aldırılan Ferhat Tekiner'in, raporu mahkemeye ulaştı ve dava dosyasına eklendi. Raporda, sanık Tekiner'in, cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi. Sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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