KIRIKKALE/KIRŞEHİR - Kayseri'deki terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor
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KIRIKKALE/KIRŞEHİR - Kayseri'deki terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor

16.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:14

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen hain saldırıda yaralanan komando er Ahmet Gün ile şehit piyade onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın babası, o gün yaşadıklarını unutamıyor.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen hain saldırıda yaralanan komando er Ahmet Gün ile şehit piyade onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın babası, o gün yaşadıklarını unutamıyor.

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında düzenlenen, 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından yaklaşık bir yıllık tedavisinden sonra Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikasında işe başlayan 27 yaşındaki Gün, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ahmet Gün, o günü unutmanın mümkün olmadığını ve her zaman akıllarında olduğunu belirterek, unutmak da istemediklerini söyledi.

Bir kişinin askerlik döneminde en büyük heyecanı ve mutluluğunun çarşı iznine çıkmak olduğunu dile getiren Gün, şöyle konuştu:

"Biz de o gün çarşıya çıkmak için heyecanla bekliyorduk. İlk gelen otobüse bindik ancak kalabalık olduğu için bazı arkadaşlarla indik. Diğer otobüsü beklemeye başladık. Tabi patlamanın olacağını bilemiyorduk. Sonra 5 arkadaşımızla ikinci otobüse bindik. Otobüse binince sağa veya sola oturmak bütün hayatımı belirledi. Ben de sağ tarafa oturmuştum. Çarşıya giderken otobüsün içinde bir şenlik, bayram havası vardı. Müzik açıp oynuyorduk. Çok güzel bir ortam vardı."

"Bu şarapnel parçalarını taşımak benim için büyük bir onur ve şereftir"

Gün, 20 dakika falan ilerledikten sonra bir arkadaşının inmesi için otobüsün durakta durduğunu, ardından arkadan bir arabanın yaklaştığını ve otobüsün yanına geçtiğini anlattı.

O sırada patlamanın olduğunu ve ilk anda ne olduğunu anlamadığını belirten Gün, "Kaza mı oldu diye şoka girdim. O anda dilim tutuldu, konuşamadım ve ayaklarımı hissetmiyordum. Çok kötü bir durumun içerisindeydik. Bağıranlar, yaralananlar, şehit olanlar... O anı Allah kimseye yaşatmasın. 15 arkadaşımızı, kardeşimizi şehit verdik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sonra hastaneye götürüldük. Sağ ayağım kırılmıştı, bir ameliyat geçirdim. Sol ayağımda da 7-8 tane şarapnel parçası var ve hala duruyor. Bu, benim için büyük bir madalyadır. Bu şarapnel parçalarını taşımak benim için büyük bir onur ve şereftir." ifadelerini kullandı.

Gün, kararlılıkla yürütülen terörle mücadelede büyük başarı sağlandığını sözlerine ekledi.

Kırşehirli şehit babası Selfet Ocak: "Patlamanın sorumluları gerekli cezalarını aldılar"

Saldırıda şehit olan Kırşehirli piyade onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın babası Selfet Ocak da 2016 yılında gerçekleşen hain saldırıyı daha dün gibi hatırladıklarını söyledi.

Ocak, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen oğlunun acısını ilk günkü tazeliğiyle yüreğinde yaşadığını belirterek, şehit oğlunun her zaman hayırlı bir evlat olduğunu ve kalbinin hep vatan sevgisiyle attığını aktardı.

Evlat acısının çok büyük olduğunu dile getiren baba Ocak, şöyle devam etti:

"Şehit oğlum Muhammed Ali Ocak, 4 yıllık şehit olmuştur. İçimizdeki acı hiçbir zaman dinmiyor, onu her zaman özlüyoruz ama giden geri gelmiyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin. Oğlumuz her zaman bizimle yaşıyor, hiçbir zaman öldü diye düşünmüyoruz, sürekli aklımızda. Devletimiz terör konusunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor, bunun bilincindeyiz. Ülkemiz güzel bir ülke, güzel bir devlet onu almak istiyorlar ama Allah onlara fırsat vermesin, Allah onları kahrı perişan etsin. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz. Allah tüm vatan evlatlarına yardım etsin. Patlamanın sorumluları gerekli cezalarını aldılar, almaya devam ediyorlar."

Ocak, oğluna duyduğu özlemi, annesinin mezarının yanında olan kabrini sık sık ziyaret ederek dindirmeye çalıştığını ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütüne katılımların tarihin en düşük seviyesinde söylemesinin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

KIRIKKALE/KIRŞEHİR - Kayseri'deki terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor
KIRIKKALE/KIRŞEHİR - Kayseri'deki terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor
KIRIKKALE/KIRŞEHİR - Kayseri'deki terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor
KIRIKKALE/KIRŞEHİR - Kayseri'deki terör saldırısının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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