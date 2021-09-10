Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşması, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar, terör saldırısının faillerinden Pkk'lı Ferhat Tekiner ile B.K, M.A, M.Ö. ve S.A, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, saldırıda yaralanan bazı gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun ve AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in aralarında bulunduğu avukatlar da müdahil olarak katıldı.

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, ana dosyanın Yargıtay'da olması, suçlamaların katalog suçlar kapsamında yer alması ve talep edilen ceza sınırları nedeniyle sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

Sanıkların HTS kayıp raporlarının mahkemeye ulaştığını belirten mahkeme başkanı, sanıklara, PKK/KCK'dan işlem görmüş bazı kişilerle neden görüştüklerini sordu.

Suçlamaları reddeden sanık Tekiner, tahliyeye ilişkin bir talebi bulunmadığını, cezaevinde kriz geçirdiği için hastaneye gitmek istediğini söyledi.

Sanık M.Ö. ise terör örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek, "2013 yılında bir anlık hata ile bir suç işledim. Bunu daha önce size anlattım. Terörle hiçbir alakam yok. Değil 11 ay, 11 yıl yatarım ama terörden yatmak kanıma dokunuyor. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Sanık Tekiner'in akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu isteyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı. İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu, etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 6'ya çıkmıştı.