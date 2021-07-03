Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu

Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gün önce tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında, 10 bin tavuğun karbonmonoksit gazından zehirlenerek telef olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 gün önce tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında, 10 bin tavuğun karbonmonoksit gazından zehirlenerek telef olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gömeç Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde bir tavuk çiftliğinin yumurta viyollerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, çiftlikte bulunan 10 bin tavuğun sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek telef olduğu ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, yangının çıktığı çiftliği ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şahin, "Gördüğümüz kadarı ile işletme sahibi ve teknik arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre işletme içerisinde bulunan kümeslerdeki tavukların karbon monoksit gazından zehirlenmesi sonucunda yaklaşık 10 bin kanatlı telef olmuş. İşletmenin olayı çabuk fark etmesi ve İtfaiyenin yoğun çabası sonucunda yangın diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alınmış. Aynı gün içinde Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik ekipleri ilçe müdürü ile birlikte tespit ve incelemelerde bulunmuştur. Bir daha böyle üzücü hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca üreticimizin işletmesini TARSİM tarafından sigortalatmış olması zararın karşılanması bakımından oldukça sevindirici bir durum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi ve aynı evde bastığı kişiyi silahla yaralayan şahsın emniyetteki ilk sözleri ortaya çıktı: Namus için yaptım
Eşi ve aynı evde bastığı kişiyi silahla yaralayan şahsın emniyetteki ilk sözleri ortaya çıktı: Namus için yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 01:18:31. #1.15#

title